Fit Service: обслуживание автомобилей в России за год выросло до 7,7 тысяч рублей

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Средняя цена обслуживания автомобилей в России за 2023 год показала рост до 7,7 тысяч рублей. Информацию приводит директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. На неё ссылается "Газета.Ru".

Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

Таким образом, с января по ноябрь услуги выросли почти на четверть (плюс 25 процентов). Кадровые проблемы в сегменте — основная причина роста цены. Отмечается, что работодатели делали попытку сохранить кадровый состав, а также повысить уровень престижа данной профессии. На станциях повышается цена нормо-часа, указала Овчинникова.

На подорожании в меньшей степени повлиял рост цены за обслуживание автомобилей. Они повышались не так быстро, как в 2022 году. Причина повышения — валютная переоценка и инфляция.

Участники рынка ранее также сообщали, что средние расходы российских владельцев автомобилей на техобслуживание выросло на 12% к относительно первых десяти месяцев прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что автоэксперты назвали цены на китайские машины в России в 2024 году. Возможно появление отдельных бюджетных марок, доступных для параллельного импорта.