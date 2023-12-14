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Автоэксперты назвали цены на китайские машины в России в 2024 году

1:56
Авто

Автоэксперт Александр Шатунов предполагает, что цены на китайские автомобили, вероятно, начнут расти в первой половине 2024 года.

Автоэксперты назвали цены на китайские машины в России в 2024 году
Фото: search creative commons by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Он утверждает, что возможно появление отдельных бюджетных марок, доступных для параллельного импорта, но подчеркивает, что гарантии на такие автомобили не будут предоставляться.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков утверждает, что сами китайские производители заинтересованы в снижении цен, учитывая благоприятные условия для продвижения своих брендов на российском рынке.

Он считает, что в ближайшие годы и десятилетия эти условия будут оставаться выгодными.

Экономист Николай Кульбака отмечает, что цены на китайские автомобили будут зависеть от различных факторов, в первую очередь от курса российской национальной валюты.

Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко утверждает, что в 2024 году китайские автомобили продолжат активно поступать на рынок, являясь одним из его движущих факторов.

По его мнению, общая доля продаж китайских автомобилей может превысить 60%, причем основной вклад внесут марки, такие как Haval и их дочерние бренды, благодаря наличию собственного производства в России. Он также указывает на то, что будут активно развиваться бренды Chery, Exeed, Geely и другие.

С начала 2023 года по октябрь Китай экспортировал в Россию легковые автомобили на сумму 9,4 миллиарда долларов, и этот объем продолжает расти, вместе с расширением ассортимента.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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