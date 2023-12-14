Автоэксперты назвали цены на китайские машины в России в 2024 году

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Автоэксперт Александр Шатунов предполагает, что цены на китайские автомобили, вероятно, начнут расти в первой половине 2024 года.

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Он утверждает, что возможно появление отдельных бюджетных марок, доступных для параллельного импорта, но подчеркивает, что гарантии на такие автомобили не будут предоставляться.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков утверждает, что сами китайские производители заинтересованы в снижении цен, учитывая благоприятные условия для продвижения своих брендов на российском рынке.

Он считает, что в ближайшие годы и десятилетия эти условия будут оставаться выгодными.

Экономист Николай Кульбака отмечает, что цены на китайские автомобили будут зависеть от различных факторов, в первую очередь от курса российской национальной валюты.

Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко утверждает, что в 2024 году китайские автомобили продолжат активно поступать на рынок, являясь одним из его движущих факторов.

По его мнению, общая доля продаж китайских автомобилей может превысить 60%, причем основной вклад внесут марки, такие как Haval и их дочерние бренды, благодаря наличию собственного производства в России. Он также указывает на то, что будут активно развиваться бренды Chery, Exeed, Geely и другие.

С начала 2023 года по октябрь Китай экспортировал в Россию легковые автомобили на сумму 9,4 миллиарда долларов, и этот объем продолжает расти, вместе с расширением ассортимента.