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Автоэксперт Субботин назвал два главных правила поездок в снегопад

1:23
Авто

Соблюдение безопасной дистанции и умеренной скорости движения помогут избежать возможных дорожно-транспортных происшествий в период интенсивных снегопадов. Об этом рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Автоэксперт Субботин назвал два главных правила поездок в снегопад
Фото: openverse by Petr Magera is licensed under CC BY 2.0

Ранее горожан предупредили о том, что снегопады в столице будут продолжаться с небольшими перерывами практически на протяжении всей недели. Наиболее сильные осадки ожидаются с 12 по 13 декабря и 15 числа. Прогнозируется, что за неделю выпадет немного более половины месячной нормы осадков.

Для того чтобы избежать аварий при движении на автомобиле в условиях снегопада, эксперт рекомендует соблюдать безопасную дистанцию и двигаться со скоростью потока, не превышая его и не двигаясь слишком медленно. Вячеслав Субботин подчеркнул, что особенно внимательным следует быть на открытых участках дороги, подверженных ветровому воздействию, где возможно образование льда, сообщает Москва 24.

"Во время снегопада дорога мгновенно становится скользкой, особенно на эстакадах и мостах, где сильно дует ветер. На возвышенных участках следует проявлять максимальную осторожность, соблюдать установленные скоростные режимы и аккуратно выбирать скорость при поворотах", — подчеркнул Субботин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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