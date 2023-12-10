Студенты России назвали самые лучшие бюджетные автомобили

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Владение собственным автомобилем является одной из ключевых целей для многих российских студентов. Однако, при ограниченном бюджете и недостаточном опыте вождения, выбор подходящего транспортного средства может стать нетривиальной задачей. Согласно опросу студентов российских вузов, две модели автомобилей выделяются среди других — Hyundai Accent и "ВАЗ-2113". Владелец Hyundai Accent 2007 года выпуска Илья поделился своим опытом использования этого автомобиля. Трое года назад он приобрел его за 140 тысяч рублей, и на данный момент его стоимость на вторичном рынке достигает приблизительно 350 тысяч рублей.

Фото: openverse "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Илья подчеркнул, что его автомобиль практически не подводит и считается надежным транспортным средством. В случае неисправностей, ремонт обходится недорого. За три года эксплуатации Илья потратил примерно 20 тысяч рублей на замену стартера, генератора и бензонасоса. Он также выделил, что многие детали от "девятки" подходят для Hyundai Accent, что делает ремонт более доступным. Другой студент Евгений рассказал о своем опыте владения "ВАЗ-2113" 2008 года выпуска. В апреле текущего года он приобрел этот автомобиль за 100 тысяч рублей. В начале у него были проблемы с кузовом, расшатанной коробкой передач и проблемами подвески, сообщает "За рулем".

Евгений вложил около трех тысяч рублей в ремонт, включая замену патрубков и антифриза в системе охлаждения. Он отметил, что у отечественных моделей часто возникают проблемы с системой охлаждения, но с небольшими вложениями эти проблемы решаются. Опыт студентов показывает, что как старые отечественные автомобили, так и бюджетные иномарки могут быть отличным выбором для российских студентов. Они сочетают в себе надежность и доступность в ремонте, что позволяет экономить деньги на обслуживании.



