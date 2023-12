Your browser does not support the audio element.

Владение собственным автомобилем является одной из ключевых целей для многих российских студентов. Однако, при ограниченном бюджете и недостаточном опыте вождения, выбор подходящего транспортного средства может стать нетривиальной задачей. Согласно опросу студентов российских вузов, две модели автомобилей выделяются среди других — Hyundai Accent и "ВАЗ-2113". Владелец Hyundai Accent 2007 года выпуска Илья поделился своим опытом использования этого автомобиля. Трое года назад он приобрел его за 140 тысяч рублей, и на данный момент его стоимость на вторичном рынке достигает приблизительно 350 тысяч рублей.

Фото: openverse "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.