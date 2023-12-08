Илья Иванский, руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh, поделился с "Российской газетой" важной информацией о последствиях морозов для автомобилей.
При низких температурах износ деталей и узлов усиливается в 10 раз, что может привести к их быстрому выходу из строя.
Проблемы, связанные с гидроусилителем руля и изделиями из резины, такими как стеклоочистители и уплотнители, становятся частыми.
Автоматическая коробка передач также подвергается высокой нагрузке, требуя особенного внимания в условиях холода. Регулярная подготовка автомобиля к зиме становится ключевым моментом для предотвращения серьезных проблем.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.