Автоэксперт Иванский рассказал, что при морозе износ деталей увеличивается в 10 раз

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Илья Иванский, руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh, поделился с "Российской газетой" важной информацией о последствиях морозов для автомобилей.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

При низких температурах износ деталей и узлов усиливается в 10 раз, что может привести к их быстрому выходу из строя.

Проблемы, связанные с гидроусилителем руля и изделиями из резины, такими как стеклоочистители и уплотнители, становятся частыми.

Автоматическая коробка передач также подвергается высокой нагрузке, требуя особенного внимания в условиях холода. Регулярная подготовка автомобиля к зиме становится ключевым моментом для предотвращения серьезных проблем.

Как снизить износ двигателя в 10 раз?