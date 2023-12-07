Штрафы за нарушения ПДД через камеры фиксации стали привычным явлением для многих водителей. Тем не менее, последнее время свидетельствует о росте случаев, когда уведомления о штрафах, отправляемые владельцам автомобилей по почте, лишены фотографического подтверждения. Журналисты расспросили представителя ГИБДД о происхождении таких уведомлений и необходимости оплаты указанных штрафов.
Российские законы четко определяют ответственность водителей за нарушения ПДД, зафиксированные автоматизированными системами фото- и видеофиксации. По материалам, полученным от камер, сотрудники ГИБДД определяют степень виновности водителя.
Обычно камеры регистрируют нарушения, такие как выезд на встречную полосу, пересечение стоп-линии, неправильная парковка и превышение скорости. Даже серьезные нарушения, зафиксированные камерой, обычно караются только штрафом, не приводя к лишению водительских прав или административному аресту, сообщает njcar.ru.
Однако в настоящее время водители сталкиваются с ситуациями, когда уведомление о штрафе не содержит фотографии нарушения. Что делать в таких случаях? В ГИБДД отмечают, что часто это могут быть мошеннические квитанции с фальшивыми банковскими реквизитами.
Если вы получили уведомление о штрафе без прикрепленной фотографии, рекомендуется проверить подлинность документа. Прежде всего, следует найти соответствующее постановление на официальном сайте ГИБДД в разделе "Сервисы", используя номер СТС и госномер автомобиля. Если квитанция подтверждается, система предоставит фотографию нарушения, и в таком случае оплата штрафа будет обоснованной. Однако, если такого постановления на сайте ГИБДД не обнаружится, рекомендуется воздержаться от оплаты указанного штрафа.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.