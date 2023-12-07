В ГИБДД сказали, что можно не оплачивать штрафы без фото

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Штрафы за нарушения ПДД через камеры фиксации стали привычным явлением для многих водителей. Тем не менее, последнее время свидетельствует о росте случаев, когда уведомления о штрафах, отправляемые владельцам автомобилей по почте, лишены фотографического подтверждения. Журналисты расспросили представителя ГИБДД о происхождении таких уведомлений и необходимости оплаты указанных штрафов.

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Российские законы четко определяют ответственность водителей за нарушения ПДД, зафиксированные автоматизированными системами фото- и видеофиксации. По материалам, полученным от камер, сотрудники ГИБДД определяют степень виновности водителя.

Обычно камеры регистрируют нарушения, такие как выезд на встречную полосу, пересечение стоп-линии, неправильная парковка и превышение скорости. Даже серьезные нарушения, зафиксированные камерой, обычно караются только штрафом, не приводя к лишению водительских прав или административному аресту, сообщает njcar.ru.

Однако в настоящее время водители сталкиваются с ситуациями, когда уведомление о штрафе не содержит фотографии нарушения. Что делать в таких случаях? В ГИБДД отмечают, что часто это могут быть мошеннические квитанции с фальшивыми банковскими реквизитами.

Если вы получили уведомление о штрафе без прикрепленной фотографии, рекомендуется проверить подлинность документа. Прежде всего, следует найти соответствующее постановление на официальном сайте ГИБДД в разделе "Сервисы", используя номер СТС и госномер автомобиля. Если квитанция подтверждается, система предоставит фотографию нарушения, и в таком случае оплата штрафа будет обоснованной. Однако, если такого постановления на сайте ГИБДД не обнаружится, рекомендуется воздержаться от оплаты указанного штрафа.