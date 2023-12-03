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В декабре ГИБДД будет массово штрафовать водителей за неправильные зимние шины

1:31
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые изменения в правилах дорожного движения, предписывающие обязательное применение зимних шин для легковых автомобилей с количеством посадочных мест до 8 (за исключением водительского места), а также для небольших грузовиков с массой до 3,5 тонн. Эти требования будут действовать на протяжении всего зимнего сезона, включая декабрь, январь и февраль.

В соответствии с постановлением правительства РФ № 837 от 27.05.2023 года, шипованная резина теперь запрещена в июне, июле и августе, а использование летней резины в декабре, январе и феврале будет рассматриваться как нарушение. Размер штрафа по ч. 1 ст. 12.5 КоАП составляет 500 рублей.

В ГИБДД объявили, что в первую неделю декабря сотрудники полиции не будут оштрафовывать водителей за отсутствие зимних шин, и также не планируется эвакуация таких транспортных средств. Водителей ожидает лишь предупреждение. Каждый владелец автомобиля обязан самостоятельно обеспечить подготовку своего транспортного средства к безопасному движению в зимних условиях.

Тем не менее, ближе к середине месяца сотрудники ГИБДД начнут выписывать штрафы за использование несоответствующей сезону резины.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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