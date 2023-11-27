Водителям перечислили нарушения, за которые можно получить большие штрафы

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Были выявлены пять нарушений, за которые автовладельцы в России могут столкнуться с значительными штрафами, при этом часто они не осознают, что нарушают правила дорожного движения.

Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 4.0

Одним из таких нарушений является выбрасывание мусора из автомобиля. За нарушение этого правила водителю грозит штраф до 200 тыс. рублей. Для частных лиц штраф составит от 10 до 15 тыс. рублей за первый случай и от 20 до 30 тыс. рублей за повторное нарушение. Если автомобиль принадлежит юридическому лицу, штраф будет варьироваться от 30 до 50 тыс. рублей, а за повторное нарушение — от 60 до 100 тыс. рублей.

Если мусор выброшен из грузовика, прицепа, трактора или другой техники, штраф для физических лиц составит от 40 до 50 тыс. рублей, а для юридических — от 100 до 120 тыс. рублей. При повторном нарушении гражданам придется заплатить от 60 до 70 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 150 до 200 тыс. рублей.

За отсутствие детского автокресла также предусмотрены штрафы: физическое лицо получит штраф в размере 3 000 рублей, а юридическое — 100 000 рублей.

Перевозка грузов негабаритных размеров может привести к штрафам от 100 до 400 тыс. рублей, в зависимости от степени превышения установленных лимитов.

Парковка на газоне может быть наказана различными мерами, зависящими от региональных властей. В Москве физическое лицо будет оштрафовано на 5 000 рублей, а юридическое — на 300 тыс. рублей.

Также предусмотрены штрафы за перевозку салютов и бенгальских огней. Обычный гражданин может получить штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей за перевозку опасных грузов. Если нарушение совершено на служебной машине без соответствующего разрешения и конструктивных особенностей, штраф составит от 150 до 250 тыс. рублей, который может быть взыскан с водителя работодателем.