На вторичном автомобильном рынке в Москве особенно популярны автомобили Lada и BMW, согласно отчету аналитического агентства "Автостат".
Данные за первые 10 месяцев 2023 года свидетельствуют о том, что жители столицы приобрели 29,6 тыс. подержанных автомобилей Lada и 26 тыс. BMW. Также в числе востребованных на вторичном рынке в Москве оказались автомобили Mercedes-Benz (21 тыс. единиц с января по октябрь), Kia (20,9 тыс. единиц) и Volkswagen (19 тыс. единиц).
Интересно, что наиболее популярной моделью на московском вторичном рынке стал Ford Focus. За 10 месяцев жители столицы приобрели 6,9 тыс. подержанных экземпляров этой модели. На втором месте идет Skoda Octavia с 6,5 тыс. проданных автомобилей. Также в пятерку самых востребованных входят Kia Rio, Toyota Camry и Hyundai Solaris.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.