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Представлен список самых популярных автомобилей с пробегом в Москве

1:08
Авто

На вторичном автомобильном рынке в Москве особенно популярны автомобили Lada и BMW, согласно отчету аналитического агентства "Автостат".

Представлен список самых популярных автомобилей с пробегом в Москве
Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Данные за первые 10 месяцев 2023 года свидетельствуют о том, что жители столицы приобрели 29,6 тыс. подержанных автомобилей Lada и 26 тыс. BMW. Также в числе востребованных на вторичном рынке в Москве оказались автомобили Mercedes-Benz (21 тыс. единиц с января по октябрь), Kia (20,9 тыс. единиц) и Volkswagen (19 тыс. единиц).

Интересно, что наиболее популярной моделью на московском вторичном рынке стал Ford Focus. За 10 месяцев жители столицы приобрели 6,9 тыс. подержанных экземпляров этой модели. На втором месте идет Skoda Octavia с 6,5 тыс. проданных автомобилей. Также в пятерку самых востребованных входят Kia Rio, Toyota Camry и Hyundai Solaris.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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