Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Лидер общественного движения "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков прокомментировал нововведения в беседе с Pravda.Ru.
Он подчеркнул, что полис ОСАГО — это, с одной стороны, обязательное страхование, с другой стороны, оно должно быть приемлемым для автовладельцев. Эксперт считает, что если водителей сейчас не обязывают при регистрации показывать полис и покупать его, то это плюс для водителей. У автовладельцев есть возможность выбирать наиболее приемлемую компанию.
Лысаков считает, что нововведение не повлияет на безопасность на дорогах. Эксперт отметил, что порядок на дороге зависит от общей культуры и от неотвратимости наказания. Законопроект не повлияет на безопасность на дорогах, поскольку она находится в сфере контроля и пресечения грубых нарушений.
"Это введение никоим образом не отразится на безопасности, не ухудшит ситуацию у автовладельцев с обладанием машины. Слава богу, не надо приносить полис, значит можно зарегистрировать машину, а потом уже заниматься страховкой. Я не вижу здесь каких-то реализационных изменений, которые могли бы внести какой-то дисбаланс или ухудшить дорожную безопасность", — заключил Лысаков.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.