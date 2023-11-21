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Эксперт Лысаков рассказал, к чему приведёт возможная отмена ОСАГО

1:31
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Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Лидер общественного движения "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков прокомментировал нововведения в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт Лысаков рассказал, к чему приведёт возможная отмена ОСАГО
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Он подчеркнул, что полис ОСАГО — это, с одной стороны, обязательное страхование, с другой стороны, оно должно быть приемлемым для автовладельцев. Эксперт считает, что если водителей сейчас не обязывают при регистрации показывать полис и покупать его, то это плюс для водителей. У автовладельцев есть возможность выбирать наиболее приемлемую компанию.

Лысаков считает, что нововведение не повлияет на безопасность на дорогах. Эксперт отметил, что порядок на дороге зависит от общей культуры и от неотвратимости наказания. Законопроект не повлияет на безопасность на дорогах, поскольку она находится в сфере контроля и пресечения грубых нарушений.

"Это введение никоим образом не отразится на безопасности, не ухудшит ситуацию у автовладельцев с обладанием машины. Слава богу, не надо приносить полис, значит можно зарегистрировать машину, а потом уже заниматься страховкой. Я не вижу здесь каких-то реализационных изменений, которые могли бы внести какой-то дисбаланс или ухудшить дорожную безопасность", — заключил Лысаков.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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