Оформление полисов ОСАГО станет необязательным при регистрации авто

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

В начале ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому полисы обязательного страхования будут исключены из списка необходимых документов для регистрации транспортного средства.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Журналист портала 74.ru Артём Краснов, предупредил об определённых недостатках этой инициативы. Во-первых, с отменой обязательного страхования может возрасти число ДТП, где честные водители оказываются один на один с проблемой восстановления своего автомобиля после столкновения. Полисы обязательного страхования, в основном, требуются молодым и неопытным водителям, а также тем, кто часто сталкивается с ДТП, отмечает журналист.

Напомним, что обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) покрывает ущерб, нанесённый другим участникам дорожного движения, если они становятся жертвами аварии. Одной из основных причин снижения спроса на ОСАГО стало неудобство организации технических осмотров для автолюбителей.