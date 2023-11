Your browser does not support the audio element.

В начале ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому полисы обязательного страхования будут исключены из списка необходимых документов для регистрации транспортного средства.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.