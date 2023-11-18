Администрация Ростова-на-Дону выставила на аукцион три люксовых автомобиля

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Власти Ростова-на-Дону объявили о проведении аукциона, на котором будут выставлены три роскошных автомобиля. Торги запланированы на 25 декабря 2023 года, как сообщается на официальном сайте городской администрации.

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

На продажу будут представлены:

Легковой автомобиль серебристого цвета Ford Mondeo 2008 года выпуска. Объем двигателя — 1999 кубических сантиметров, мощность — 145,52 лошадиных сил. Стартовая цена — 492 тысячи рублей;

года выпуска. Объем двигателя — 1999 кубических сантиметров, мощность — 145,52 лошадиных сил. Стартовая цена — 492 тысячи рублей; Легковой автомобиль серебристого цвета Audi A6 2005 года выпуска. Объем двигателя — 2393 кубических сантиметров, мощность — 177 лошадиных сил. Стартовая цена — 526 тысяч рублей;

года выпуска. Объем двигателя — 2393 кубических сантиметров, мощность — 177 лошадиных сил. Стартовая цена — 526 тысяч рублей; Легковой автомобиль белого цвета Audi A8. Объем двигателя — 4172 кубических сантиметров, мощность — 335 лошадиных сил. Стартовая цена — 578 тысяч рублей.

Продажи осуществляются департаментом имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону. Стоит отметить, что указанные автомобили власти пытались продать с 2021 года. Предыдущие аукционы были признаны неуспешными из-за отсутствия заявок.





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