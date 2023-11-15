Livan запустил в России продажи кроссовера X6PRO по цене от 2,63 млн рублей. Об этом сообщается на сайте китайского автопроизводителя.
Автомобиль впервые был представлен в октябре 2023 года в трех комплектациях: Luxury, Premium и Flagship.
B первых двух версиях кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л. с., а в комплектации Flagship предлагается с более мощной версией 1,5-литрового мотора с мощностью 174 л. с.
Также X6PRO обладает 55% высокопрочным стальным кузовом, 7-ми ступенчатой трансмиссией с муфтой сцепления мокрого типа. Экстерьер и интерьер автомобиля выполнены в спортивном стиле.
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