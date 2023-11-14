В России спрогнозировали небывалый рост продаж автомобилей с пробегом

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Количество продаж подержанных автомобилей в России по результатам 2023 года может вырасти до 6,5 миллиона. Об этом говорит совместное исследование, проведённое аналитическим агентством Gruzdev-Analyze и сетью автосервисов Fit Service.

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Эта цифра превышает на 1 миллион (18%) то количество машин с пробегом, которое купили жители РФ в 2022 году, пишет Газета.Ru.

"Рынок автомобилей с пробегом в России бьет рекорды. По итогам 9 месяцев 2023 года уже продано более 5 млн подержанных машин — это на 27% больше, чем в прошлом году. По предварительным оценкам, к концу года эта цифра может составить 6,5 млн машин", — сказано в аналитическом материале.

Ранее автоэксперт Ярослав Бойко посоветовал россиянам, которые ищут недорогой, но надёжный автомобиль, присмотреться к маркам Hyundai и Renault.