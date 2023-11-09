Эксперты подсчитали, какое количество машин из Китая было реализовано на отечественном рынке в октябре этого года. Показатель находится на отметке в 51,5 тысячи экземпляров.
Согласно информации, которая есть в распоряжении "Российской газеты", продажи концерна Сhery второй месяц подряд продолжают падать, уступая пальму первенства Haval.
Несмотря на это, отечественные покупатели всё чаще делают выбор в пользу машин из Китая. Обороты набирает и марка Geely, прибавив за последний месяц к показателям продаж 13%.
На фоне роста цен и ставок Центробанка россияне всё реже соглашаются брать машины в кредит.
Немаловажную роль играет и тот фактор, что произошло удорожание машин, поставляемых по параллельному импорту — экономия для клиентов становится всё меньше, поэтому гарантии дистрибьютора и поддержки всё более востребованы.
Начинают набирать обороты в продажах и машины из Ирана. Накануне порт Махачкалы впервые за десять лет принял партию таких машин.
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