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ТАСС: впервые за десятилетие в порт Махачкалы пришла партия машин из-за границы

1:06
Авто

Заместитель генерального директора морской гавани Гаджи-Мурад Абашилов поделился с ТАСС, что партия иномарок прибыла в Махачкалу впервые за последние 10 лет.

ТАСС: впервые за десятилетие в порт Махачкалы пришла партия машин из-за границы
Фото: datamarnews.com

Собеседник редакции уточнил, что в настоящий момент транспортные средства проходят необходимые процедуры оформления, после чего будут отправлены своему непосредственному получателю.

Корабль с машинами прибыл из Ирана. По словам директора, они только приняты, их разместили на причале, ещё не осуществлена процедура растаможки и транзита.

Абашилов поделился, что за последний год в порту наблюдается рост количества переваленных грузов. По его словам, перевалка увеличена по стандартным направлениям — это экспортное зерно, рыба в период лова и импортные стройматериалы.

"Из-за сложившейся ситуации на рынке цемента у нас огромный запрос по цементу и стройматериалам", - сообщил он.

Как ранее сообщалось, в ноябре на отечественном рынке авто появилось несколько новых моделей автомобилей.

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Морской порт Махачкала
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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