На авторынок России готовится выйти новый китайский производитель

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Компания Haima начала отправку своих автомобилей на российский рынок.

Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Среди автомобилей на фотографиях можно увидеть кроссоверы Haima 8S, а также компания планирует представить на российском рынке минивэны 7X. Обе модели получили сертификацию в сентябре, что позволяет начать продажи этих автомобилей в России.

Кроссовер Haima 8S имеет длину 4565 мм и колесную базу 2700 мм. Внутри автомобиля находится 195-сильный турбомотор объемом 1,6 литра и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а привод только передний. Цены на базовую комплектацию 8S начинаются от 3,2 миллионов рублей.

Минивэн 7X имеет длину 4815 мм и колесную базу 2860 мм. Внутри он предлагает семиместную компоновку салона и тот же силовой агрегат, что и кроссовер. Цены на базовую комплектацию 7X начинаются от 3,6 миллионов рублей, сообщает Газета.Ru.

Напомним, что марка Haima была представлена в России с 2011 по 2016 год, предлагая кроссовер 7 и седан M3.