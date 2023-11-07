Автоэксперт Субботин оценил исключение ОСАГО из перечня бумаг для регистрации

0:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт Вячеслав Субботин признал правильным решение исключить обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) из перечня документов, необходимых для регистрации автомобиля.

Фото: Фото: lada.ru

"Иногда бывает так, что полис ОСАГО еще не истек, а вы уже продали свой автомобиль. Новый владелец, в свою очередь, вынужден оплачивать страховку снова на целый год". — пояснил он

В ходе беседы с "Свободной прессой" эксперт подчеркнул, что отмена требования об обязательной страховке ОСАГО приносит пользу не только представителям страховых компаний.

"Это простая юридическая процедура. Продал автомобиль, сменил владельца, и новый владелец должен быть обязательно застрахован, когда выезжает на дорогу", — подытожил Субботин.