Автоэксперт Субботин оценил исключение ОСАГО из перечня бумаг для регистрации

Автоэксперт Вячеслав Субботин признал правильным решение исключить обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) из перечня документов, необходимых для регистрации автомобиля.
"Иногда бывает так, что полис ОСАГО еще не истек, а вы уже продали свой автомобиль. Новый владелец, в свою очередь, вынужден оплачивать страховку снова на целый год". — пояснил он
В ходе беседы с "Свободной прессой" эксперт подчеркнул, что отмена требования об обязательной страховке ОСАГО приносит пользу не только представителям страховых компаний.
"Это простая юридическая процедура. Продал автомобиль, сменил владельца, и новый владелец должен быть обязательно застрахован, когда выезжает на дорогу", — подытожил Субботин.
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