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ГИБДД стали чаще останавливать автомобили с МКПП

1:20
Авто

Не все водители, особенно новички, только что получившие водительские права, осведомлены о том, что они не могут управлять автомобилем с механической коробкой передач. Сотрудники ГИБДД дали объяснение порталу njcar.ru о том, почему инспекторы имеют право остановить водителей старых автомобилей и наложить на них штраф в любое время.

ГИБДД стали чаще останавливать автомобили с МКПП
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Наиболее часто российские водители, обучаясь в автошколах, выбирают автомобили с автоматической коробкой передач, чтобы иметь бóльше шансов на успешное сдачу экзаменов в ГИБДД. После успешной сдачи экзамена в их водительское удостоверение вносится отметка "АТ" (автоматическая трансмиссия) в разделе "особые отметки".

Эти водители имеют право управлять только автомобилями с автоматической коробкой передач. Однако многие из них могут не заметить эту запись и в определенный момент сесть за руль автомобиля с механической коробкой передач. Обычно такие машины доступны в парках каршеринга.

Если сотрудник ГИБДД выявит, что у водителя есть отметка "АТ" в водительском удостоверении, и тот нарушил это правило, то он может быть оштрафован на сумму от 5 000 до 15 000 рублей, как сообщил источник портала.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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