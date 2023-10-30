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В крупных городах России увеличился спрос на гаражи и машино-места

1:19
Авто

Спрос на приобретение гаражей в России в октябре текущего года увеличился на 17%, а машино-мест — на 39% по сравнению с октябрем прошлого года, как следует из анализа активности покупателей, проведенного специалистами "Авито Недвижимости" в 33 крупных городах страны, сообщает "Газета.Ru".

В крупных городах России увеличился спрос на гаражи и машино-места
Фото: Openverse by photobankmd is licensed under CC0 1.0

В то же время предложение в сегменте гаражей сократилось на 12%, в то время как количество доступных машино-мест на рынке выросло на 7%.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", на начало текущего года приходилось 315 автомобилей на тысячу россиян. Автомобилизация страны продолжает расти, но с незначительными темпами. В прошлом году этот показатель составлял 318 автомобилей на тысячу человек, в 2021 году — 313, а в 2020 году — 309. По средним показателям автомобилизации на душу населения Россия уступает Восточным государствам, где в среднем на тысячу жителей приходится от 400 до 500 автомобилей, как сообщает автомобильный эксперт Владимир Беспалов.

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Гаражи как образ жизни.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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