Страховая компания "АльфаСтрахование" представила данные о самых дорогих угнанных автомобилях в 2023 году. По анализу экспертов, оба случая произошли в Москве.
Первый случай связан с угоном Land Rover 2021 года выпуска. Владелец оставил свой автомобиль рядом с местом работы на двое суток, но по возвращении обнаружил, что машина исчезла. Ущерб составил 14,4 миллиона рублей.
Второй случай касается угона Genesis GV80 2021 года выпуска. Машина была похищена ночью с парковки у дома, и владелец понес убытки в размере почти 10,3 миллиона рублей.
Согласно директору департамента страховых выплат компании, Александру Харагезову, несмотря на более сложные системы противоугонной защиты в роскошных автомобилях, они остаются популярными среди угонщиков, так как могут быть разобраны на запчасти или перепроданы на черном рынке. В связи с этим страховка КАСКО становится важной для владельцев элитных автомобилей, не только для компенсации расходов на ремонт после ДТП, но и в случаях угона.
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