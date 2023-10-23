Автоэксперты рассказали, как правильно завести машину зимой

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Авторы издания Autonews предлагают несколько советов для запуска двигателя автомобиля, особенно в условиях сильных морозов. Прежде всего, рекомендуется отключить все электроприборы перед попыткой запустить двигатель, чтобы избежать излишней нагрузки на аккумулятор.

Фото: openverse

Необходимо также избегать резкого отпускания сцепления. В случае низких температур, целесообразно дать двигателю хотя бы 10 секунд для прогрева, что позволит маслу стабилизироваться и правильно циркулировать в системе.

После включения зажигания эксперты советуют несколько раз нажать на педаль акселератора. Это поможет бензину попасть в цилиндры. После этого можно повернуть ключ в положение "Запуск". Обороты двигателя вначале могут немного вырасти, но по мере прогрева машины они начнут постепенно снижаться. Если двигатель не заводится сразу и вызывает неудобства, рекомендуется предоставить стартеру минуту перед следующей попыткой.

Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач, убедитесь, что селектор установлен в положение "Нейтраль" перед поворотом ключа в зажигание. Для более надежного запуска двигателя в холодное время года эксперты также советуют предпринять ряд подготовительных мероприятий. Важно заменить масло и проверить состояние аккумулятора. В багажнике автомобиля рекомендуется иметь под рукой кабели для прикуривания и пусковое устройство.