"За Рулем" назвал лучшие кроссоверы на вторичке до 1,5 миллиона

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

На растущем вторичном рынке автомобилей наблюдается удивительное явление. В то время как продажи подержанных машин увеличились на 24%, цены на них выросли на 39% за год и на 5% только за сентябрь. Этот тренд затронул в основном автомобили старше 10 лет, но даже сегмент 4-6-летних автомобилей переживает значительное увеличение цен, средняя цена сделки в этом сегменте достигает впечатляющего уровня в 2,5 миллиона рублей.

Фото: openverse

Среди популярных кроссоверов с бюджетом до 1,5 миллиона рублей выделяются несколько моделей. Lifan X60, предлагаемый по цене от 0,8 до 1,2 миллиона рублей, хоть и имеет ряд мелких поломок, но также страдает от ржавчины как внутри, так и снаружи, что является значительным недостатком.

Renault Duster, стоимостью около 1 миллиона рублей, считается одним из надежных вариантов без серьезных проблем с двигателем, хотя некоторые небольшие недостатки все же встречаются.

Ford EcoSport, доступный по цене от 1,1 до 1,5 миллиона рублей, справился с основными проблемами, но узел сцепления может изнашиваться быстрее, чем хотелось бы.

Hyundai Creta, цены на которого начинаются с 1,3 миллиона рублей и достигают 2 миллионов и выше, пользуется популярностью благодаря надежным и долговечным гидравлическим АКПП и МКПП, а также хорошей устойчивости к ржавчине кузова.

Nissan Qashqai, начиная от 1,3 миллиона рублей, отличается простой конструкцией без серьезных дефектов, просторным багажником и хорошей устойчивостью к ржавчине кузова.

ТОП НАДЕЖНЫХ КРОССОВЕРОВ ДО 1,5 МИЛЛИОНОВ В 2023