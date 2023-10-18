BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям

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Концерн BMW планирует изменить способ продажи своих автомобилей в Европе, начиная с 2024 года. Этот шаг начнется с бренда Mini и будет постепенно расширяться. Компания предоставит потребителям возможность заказывать автомобили непосредственно у производителя, начиная с 2026 года. Это изменение представляет собой новую концепцию продаж, которая позволит клиентам выбирать автомобили из имеющихся запасов или размещать заказы на конкретные модели. Важным аспектом этой новой модели продаж является фиксированная цена, которая будет одинакова для всех клиентов, без скидок или наценок.

Фото: openverse

Система продаж останется агентской, и ритейлеры останутся в качестве точек контакта для покупателей. Дилеры будут выполнять роль выдачи автомобилей заказчикам и предоставления сервисного обслуживания. Однако количество дилерских центров будет сокращено, хотя они не будут полностью ликвидированы.

Подобные изменения в модели продаж также были объявлены компанией Mercedes-Benz, и они предполагают расширение использования агентской системы продаж на 15 рынках к середине десятилетия.

Это будет сопровождаться сокращением дилерской сети, и ожидается, что к 2025 году до 80% объема продаж в Европе будут осуществляться напрямую через производителей. Это влечет за собой постепенное сокращение количества дилеров, начиная с 10% через три года и 20% через еще три года (при этом второй этап сокращения касается только Германии).

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