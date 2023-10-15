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Эксперты советуют отложить покупку корейских и японских автомобилей

Авто

Палки в колеса параллельного автоимпорта вставили все, кто смог дотянуться. Поток новых и подержанных машин, ввозимых без пособничества официальных дистрибьюторов, сократился, но полностью не иссяк. Грузия официально перекрыла для своих граждан это крайне прибыльное направление предпринимательской деятельности, в Армении сейчас не до машин, а Казахстан пытается усидеть на двух стульях. В итоге осталось не так много направлений, откуда еще можно привести авто.

В первую очередь, это, конечно, ОАЭ, откуда машины в огромных количествах идут в Россию через тот же Казахстан и порт Новороссийск. Вся трасса М4 "Дон" в сторону Москвы забита автовозами, на которых в салоны и на стоянки Первопрестольной едут новенькие автомобили "старых" брендов. Любопытно, что среди них достаточно много Mitsubishi Outlander последнего поколения — того, что официально в России так и не был представлен. Следовательно, вопрос с запчастями и обслуживанием висит высоко в воздухе. Но раз везут, значит, спрос есть.

Второй важный маршрут — все та же Европа. Не надо обращать внимание на грозные окрики тамошних политиков: машины как ехали в Россию, так и продолжают ехать. Да, это уже не автовозы, как раньше, а частный порядок, но обладатели европаспортов имеют полное право пересекать границы Евросоюза, а также приезжать после в нашу страну на личных автомобилях. Которые потом, естественно, довольно быстро меняют собственника.

Третий важный маршрут, который сейчас активно развивается — Китай. Возвращаемся к Mitsubishi Outlander, только уже привычного нам вида и поколения: эти машины продавались до последнего не только у нас, но и в Поднебесной, откуда их сейчас довольно часто везут в Россию. Китайские производители попросили правительство внести свои бренды в "запретные списки", чтобы отечественные представительства имели уникальное право на торговлю "китайцами", но для европейских, американских, японских и корейских марок таких преференций сейчас нет. И хорошо знакомые, давно полюбившиеся нам машины идут именно из КНР.

Ну и, наконец, четвертый, весьма неожиданный "поставщик" — Корея. Оттуда в порт Владивосток активно везут как новые, так и подержанные машины, которые также будут реализованы в России. Корейцы, в отличие от японцев, не стали устраивать шок-тест для своего вторичного рынка и никаких санкций на отгрузки "бэушек" вводить не стали. Покинула автосалон? Проехала километр? Подержанная — можно в Россию!

Ограничения, конечно, есть, и сверхвыгодную сделку, как это было прошлым летом, сейчас уже не заключить. И политика, и экономика сильно повлияли на ценники. Однако новый указ Президента, вынуждающий крупные компании продавать валютную выручку, довольно скоро скажется на курсе национальной валюты. Рубль обязательно подорожает. Так что потребность потребностью, но покупку автомобиля, если это возможно, лучше отложить. Завтра с высокой долей вероятности его прайс будет куда привлекательнее.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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