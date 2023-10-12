Lada Vesta Sport 2024 года получит более мощные двигатели

В следующем году "АвтоВАЗ" планирует расширить модельный ряд, выпустив обновленную версию Lada Vesta Sport с двигателем, который будет гораздо мощнее, чем текущий. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал о планах компании.
По его словам, в 2024 году Lada Vesta начнут оснащать двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиных сил. Однако для модели Vesta Sport этот мотор будет доработан, и его мощность увеличится до 145 лошадиных сил.
Более того, "АвтоВАЗ" планирует предоставить покупателям Vesta Sport еще более мощный вариант двигателя. В качестве варианта рассматривается использование импортного мотора, который способен выдавать от 180 до 190 лошадиных сил. По словам автоэкспертов, такие агрегаты уже используются китайскими автопроизводителями.
В ноябре текущего года Lada планирует начать продажи модели Vesta Sportline, которую оснастят бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 118 лошадиных сил. Максимальная скорость этой модели составит 190 км/ч, а разгон до 100 км/ч займет 10,9 секунд.
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