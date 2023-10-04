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До конца 2023 года Hyundai и Kia полностью уйдут с российского рынка

1:06
Авто

Корейские автокомпании Kia и Hyundai планируют полностью выйти с российского рынка к концу 2023 года. В настоящее время автосалоны предлагают автомобили с существенными скидками, достигающими 1 миллион рублей. Компании также массово увольняют свой персонал. По информации источников, оставаться на российском рынке Kia и Hyundai стало невыгодно, и поэтому они продают остатки автомобилей со складов. Судьба завода Hyundai в Санкт-Петербурге пока остается неизвестной.

До конца 2023 года Hyundai и Kia полностью уйдут с российского рынка
Фото: openverse

Ранее было объявлено, что завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", принадлежащий Hyundai, может быть продан до конца года. Предполагается, что покупателем завода Hyundai может стать AGR, структура дилерского холдинга "Авилон". AGR ранее приобрело автомобильный завод в Калуге, который ранее принадлежал Volkswagen. Этот завод производил автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, сообщает "Южный автомобиль".

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KIA и Hyundai могут уйти с российского рынка
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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