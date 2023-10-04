До конца 2023 года Hyundai и Kia полностью уйдут с российского рынка

Корейские автокомпании Kia и Hyundai планируют полностью выйти с российского рынка к концу 2023 года. В настоящее время автосалоны предлагают автомобили с существенными скидками, достигающими 1 миллион рублей. Компании также массово увольняют свой персонал. По информации источников, оставаться на российском рынке Kia и Hyundai стало невыгодно, и поэтому они продают остатки автомобилей со складов. Судьба завода Hyundai в Санкт-Петербурге пока остается неизвестной.
Ранее было объявлено, что завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", принадлежащий Hyundai, может быть продан до конца года. Предполагается, что покупателем завода Hyundai может стать AGR, структура дилерского холдинга "Авилон". AGR ранее приобрело автомобильный завод в Калуге, который ранее принадлежал Volkswagen. Этот завод производил автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, сообщает "Южный автомобиль".
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