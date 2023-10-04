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Бренд Tank успел дважды оказаться в топ-10 продаваемых автомобилей

1:16
Авто

Одно из подразделений компании Great Wall, специализирующееся на производстве полноприводных кроссоверов и внедорожников под маркой Tank, начало свою деятельность на российском рынке в начале 2023 года. Впечатляющим оказался старт продаж первых моделей, особенно Tank 300, что привело к нескольким важным достижениям. Бренд Tank уже дважды входил в топ-10 производителей по продажам новых автомобилей. Эти события были официально объявлены при анализе результатов продаж на последней неделе сентября, когда дилеры сумели реализовать 382 автомобиля под брендом Tank, сообщает "За рулем".

Бренд Tank успел дважды оказаться в топ-10 продаваемых автомобилей
Фото: Openverse

Такой успех позволил бренду подняться на десятое место в рейтинге автопроизводителей-лидеров. Интересно, что это уже второй раз, когда бренд Tank попадает в топ-10, впервые это произошло месяц назад, в конце августа и начале сентября. В целом рынок легковых автомобилей демонстрирует восстановление, после двухнедельного спада он вновь показал рост, продажи за последнюю неделю сентября увеличились на 13%, достигнув 26 847 проданных экземпляров.

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Это НИКОГДА не расскажет дилер про КИТАЙСКИЕ автомобили!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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