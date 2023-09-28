Миллионы автомобилей Hyundai и Kia отзывают из-за риска возгорания

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Hyundai и Kia объявили о рекордном отзыве миллионов машин из-за потенциального риска возгорания. Общее число проверяемых автомобилей составляет 3,37 миллиона, проданных в США. Кампания отзыва по маркам почти равномерно распределена: Kia America отзывает 1,73 миллиона потенциально опасных машин, а Hyundai — 1,64 миллиона.

Фото: openverse

Причиной отзыва стала утечка тормозной жидкости, которая может вызвать короткое замыкание в гидроэлектронном блоке управления, в результате чего возможно возгорание в моторном отсеке. Проблему обнаружили после нескольких лет сообщений о пожарах, связанных с этим дефектом.

Автомобили Hyundai, подлежащие проверке и, возможно, замене предохранителей HECU (гидравлическое и электронное контрольное устройство) и ABS, включают в себя модели Elantra, Genesis Coupe, Sonata Hybrid, Accent, Azera, Veloster, Santa Fe, Equus, Veracruz, Tucson, Tucson Fuel Cell и Santa Fe Sport, проданные с 2011 по 2015 годы. Kia отзывает модели Borrego, Cadenza, Forte, Sportage, K900, Optima, Soul, Rio, Sorento и Rondo, выпущенные с 2010 по 2017 годы.

Зафиксировано несколько случаев пожаров и "термических инцидентов" среди автомобилей Hyundai и Kia. Владельцев призывают парковаться на улице и подальше от зданий, пока их автомобили не пройдут проверку и ремонт в сервисных центрах.

Этот отзыв стал вторым крупным за последние полгода для Kia, после того как в июне была проведена сервисная акция, затрагивающая четыре миллиона машин из-за дефектных эйрбегов фирмы ARC Automotive.

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