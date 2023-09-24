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Changan: бурный рост продаж автомобилей в России

1:38
Авто

Продажи автомобилей китайской марки Changan в России значительно увеличились, увеличившись в 37,1 раза. Эту информацию предоставило аналитическое агентство "Автостат".

Changan: бурный рост продаж автомобилей в России
Фото: Wikipedia

В августе текущего года дилеры Changan реализовали 6,9 тысяч автомобилей, в сравнении с 185 машинами, проданными в том же месяце предыдущего года. С начала текущего года и по август было продано 20,9 тысяч автомобилей Changan, что в 14 раз превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. Рыночная доля марки составила 3,4%, в сравнении с 0,3% годом ранее.

Самой востребованной моделью Changan в России стал кроссовер нового поколения CS55 Plus (1,6 тысячи автомобилей продано в августе). За ним следует Changan CS35 Plus, на который остановили свой выбор 1,2 тысячи покупателей (рост в 16,9 раза). На третьем месте находится кроссовер Changan UNI-K — 1,1 тысячи автомобилей, в сравнении с 13 машинами, проданными годом ранее.

В сентябре Changan запустила в России продажи седанов Lamore по цене, начиная от 2,8 миллионов рублей. Эта новинка стала 15-й моделью в продуктовой линейке бренда на рынке РФ.

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Changan Цены Июль 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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