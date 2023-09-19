В "Яндекс-заправках" расширилось количество бесплатных зарядных станций для электрокаров

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Теперь приложение дает возможность заряжать электромобили на более чем 170 станциях "Энергии Москвы", которые размещены в разных районах города.

Фото: Openverse

С использованием "Заправки" пользователи могут найти необходимую станцию, проверить ее доступность, начать и завершить процесс зарядки. В последней версии приложения добавлен специальный фильтр, позволяющий отобразить конкретные зарядные станции в зависимости от модели электрокара и типа коннектора.

Для управления процессом зарядки в "Заправках" приложение "Яндекса" было интегрировано с мультимодальной ИТ-системой "Энергия Москвы", которая управляется Департаментом транспорта. В настоящее время доступна функция проверки доступности зарядной станции, а в будущем разработчики планируют внедрить систему бронирования. Важно отметить, что парковка и зарядка на станциях "Энергии Москвы" предоставляются бесплатно.

Зарядные станции размещены не только в центре города, но и за пределами МКАД, включая районы как Новокосино, Химки, Красногорск, Рассказовку, Северное и Южное Бутово. В настоящее время количество таких станций составляет более 170, но в планах увеличить их количество до 250.

Интересно, что продажи электромобилей в России растут: за восемь месяцев 2023 года объем рынка электрокаров составил 6995 машин, что в 4,4 раза больше, чем в январе-августе 2022 года. В августе было продано 1474 новых электрокара, что в 8,2 раза больше, чем в том же месяце предыдущего года. И стоит отметить, что самым популярным электромобилем в России в последний летний месяц оказался параллельно-импортный китайский Zeekr 001.