Стоимость дизельного топлива в России достигла исторического максимума, составив 72 146 рублей за тонну, согласно официальным данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Цена за тонну дизельного топлива в России составляет 72 146 рублей, в то время как бензин марки АИ-92 продается по цене 68 578 рублей. В сентябре цена на дизельное топливо достигла своего девятого исторического максимума в течение текущего года. В августе прошлого года стоимость горючего увеличилась на 18,5 процента. В июле 2023 года цена за тонну дизеля была значительно ниже — 57 000 рублей.
В начале сентября Минэнерго рассматривало возможность временного запрета на экспорт топлива из-за роста цен на горючее в стране.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".