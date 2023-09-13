Цена на дизельное топливо в России побила исторический максимум

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Стоимость дизельного топлива в России достигла исторического максимума, составив 72 146 рублей за тонну, согласно официальным данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Фото: Openverse

Цена за тонну дизельного топлива в России составляет 72 146 рублей, в то время как бензин марки АИ-92 продается по цене 68 578 рублей. В сентябре цена на дизельное топливо достигла своего девятого исторического максимума в течение текущего года. В августе прошлого года стоимость горючего увеличилась на 18,5 процента. В июле 2023 года цена за тонну дизеля была значительно ниже — 57 000 рублей.

В начале сентября Минэнерго рассматривало возможность временного запрета на экспорт топлива из-за роста цен на горючее в стране.