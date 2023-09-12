ГИБДД начала лишать прав за неправильный обгон колонны из нескольких автомобилей

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Часто на дорогах за городом возникают ситуации, когда колонна автомобилей движется медленно за грузовиком, и водителям хочется опередить их как можно быстрее. Однако соблюдение Правил дорожного движения (ПДД) может создать ограничения для этого маневра. Портал njcar. ru предоставляет подробную информацию о тонкостях обгона колонны автомобилей.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), "обгоном" считается маневр, при котором автомобиль выходит на полосу встречного движения. Однако, если водитель имеет возможность обогнать попутное транспортное средство, не пересекая полосу встречного движения, это считается "опережением". Например, на дорогах с несколькими полосами движения в одном направлении, разделенными разметкой.

ПДД не устанавливают конкретного расстояния или количество обгоняемых автомобилей за один раз. Главное — соблюдать скоростной режим и избегать создания аварийных ситуаций для других участников движения. Однако на практике ситуации могут быть неоднозначными.

Согласно ПДД, запрещено совершать обгон, если водитель впереди начал маневр обгона или включил указатели поворота для этого. То же самое касается случаев, когда автомобиль сзади начал маневр обгона. В обоих ситуациях обгон с пересечением сплошной разделительной полосы для встречного движения запрещён.

Важно знать, что "двойной обгон" не подразумевает обгон более одного автомобиля через полосу встречного движения. Согласно ПДД, это движение "паровозиком", когда более одного автомобиля пытаются обогнать попутное транспортное средство одновременно.

За нарушение правил обгона и создание неправильной организации движения на дороге предусмотрены значительные штрафы - до 5000 рублей. Также водитель, совершивший двойной обгон, может лишиться прав на период от четырех до шести месяцев.

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Ловушка при обгоне. Не попадите на лишение!