Axios: Маска уговорили создать авто стоимостью в 25 тысяч долларов

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Корпорация Tesla анонсировала выпуск двух доступных автомобилей, предназначенных как для повседневного использования, так и для такси, сообщает издание Axios.

Фото: openverse

Эта информация стала известна журналистам из биографии главы Tesla, Илона Маска, написанной американским писателем Уолтером Айзексоном, который ранее написал биографию Стива Джобса в 2011 году. Айзексон рассказывает, как Маск отклонил идею создания доступного электрокара, который он сам обещал выпустить в начале 2020 года. Но сотрудники Tesla убедили предпринимателя не отказываться от этой концепции.

Согласно словам Айзексона, Маск был заинтересован в разработке роботакси — дешевого электрокара без рулевого колеса и педалей, оборудованного системой автопилота. Предприниматель анонсировал запуск такси в апреле 2022 года. Поэтому Маск считал, что компания не сможет выпустить сразу две модели автомобилей стоимостью до 25 тысяч долларов — роботакси и недорогой электромобиль.

Однако в августе 2022 года главный инженер Tesla, Франц фон Хольцхаузен, убедил Маска, что сосредотачиваться только на роботакси нецелесообразно. Инженер предупредил, что власти могут не одобрить запуск такого автомобиля без управления, что может привести к неудаче компании. Уолтер Айзексон сообщает, что подчиненным Маска удалось уговорить его начать разработку обоих типов доступного транспорта и обеспечить возможность производства обеих моделей на одной производственной линии. Айзексон подчеркивает, что Франц фон Хольцхаузен убедил Маска в необходимости создания компактного и доступного автомобиля для достижения амбициозных целей Tesla по увеличению производства на 50 процентов в год.

По словам биографа, прототипы обеих моделей имеют дизайн, напоминающий внешний вид Tesla Cybertruck.

В начале сентября американский автопроизводитель Tesla представил обновленную версию электрокара Model 3. Новая версия электрического седана получила небольшие изменения в дизайне, обновленную подвеску и обновления в салоне.

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