Портал Drom выяснил, как изменился спрос на санкционные автомашины из Японии

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Согласно исследованию, проведенному аналитиками с портала "Дром", в России наблюдается изменение предпочтений среди покупателей в отношении японских автомобилей. В августе спрос на новые японские автомобили с более крупным объемом двигателя сократился на 15% по сравнению с июнем, в то время как интерес к подержанным автомобилям этой категории вырос на 24%.

Фото: openverse

По словам аналитиков, этот сдвиг связан с ростом цен на новые автомобили и перераспределением спроса на рынке. Важно отметить, что не только новые автомобили с крупными двигателями стали менее популярными, но также спрос на некоторые запрещенные к ввозу автомобили, в частности гибридные модели, снизился в августе.

Аналитики также выявили интерес к легким коммерческим автомобилям (LCV), который увеличился на 24% с июня по август, несмотря на то, что японские автомобили не являются лидерами в этой категории.

Общий вывод из исследования — российские покупатели все чаще обращают внимание на подержанные японские автомобили, как более доступную альтернативу.

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