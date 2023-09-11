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Портал Drom выяснил, как изменился спрос на санкционные автомашины из Японии

1:11
Авто

Согласно исследованию, проведенному аналитиками с портала "Дром", в России наблюдается изменение предпочтений среди покупателей в отношении японских автомобилей. В августе спрос на новые японские автомобили с более крупным объемом двигателя сократился на 15% по сравнению с июнем, в то время как интерес к подержанным автомобилям этой категории вырос на 24%.

Портал Drom выяснил, как изменился спрос на санкционные автомашины из Японии
Фото: openverse

По словам аналитиков, этот сдвиг связан с ростом цен на новые автомобили и перераспределением спроса на рынке. Важно отметить, что не только новые автомобили с крупными двигателями стали менее популярными, но также спрос на некоторые запрещенные к ввозу автомобили, в частности гибридные модели, снизился в августе.

Аналитики также выявили интерес к легким коммерческим автомобилям (LCV), который увеличился на 24% с июня по август, несмотря на то, что японские автомобили не являются лидерами в этой категории.

Общий вывод из исследования — российские покупатели все чаще обращают внимание на подержанные японские автомобили, как более доступную альтернативу.

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Япония ввела «автомобильные» санкции. Aurus готов импортозаместить «санкционку» | Новости №1943
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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