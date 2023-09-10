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Во Владивостоке представили новый российский рамный пикап компании Sollers

2:19
Авто

Компания Sollers представила во Владивостоке новый российский рамный пикап. Предсерийная версия Sollers ST6 была представлена на выставке "Улица Дальнего Востока". От исходной модели JAC T6 этот пикап отличается новой радиаторной решёткой и эмблемами Sollers. Серийное производство данной модели скоро начнется на территории бывшего завода Sollers-Mazda. О ценах пока рано говорить, но стоимость китайской версии JAC T6 в России начинается от 2,7 миллионов рублей, поэтому Sollers ST6, возможно, будет иметь схожую цену.

Во Владивостоке представили новый российский рамный пикап компании Sollers
Фото: Openverse

Sollers ST6 представляет собой лицензионную копию китайского пикапа JAC T6 2015 года выпуска. Это рамный автомобиль длиной 5,3 метра с рессорной задней подвеской, полным жёстким приводом и способностью перевозить грузы весом до 750 килограммов. По техническим характеристикам новый Sollers ST6 будет схож с легким грузовым автомобилем Argo и внедорожниками УАЗ.

По предварительным данным, Sollers ST6 будет предлагаться с двумя 2,0-литровыми турбодвигателями: бензиновым и дизельным. В качестве трансмиссии будет предложена отечественная 6-ступенчатая механическая коробка передач, а в будущем появится также локально производимый турбодизель HFC4DB2-1D, который будет доступен в версии с мощностью 130 лошадиных сил и крутящим моментом 288 Нм.

В планах Sollers на будущее — расширение линейки автомобилей, выпускаемых во Владивостоке, хотя подробности пока не раскрываются. Серийное производство пикапа ST6 планируется начать в сентябре, а к концу года намечено выпустить как минимум 500 автомобилей. Бренд JAC постепенно перестанет продавать модель T6, заменяя её на более современную T8 Pro в своей локальной линейке.

Ранее сообщалось, что на территории УАЗа запустили производство автомобилей Sollers Argo.

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Sollers собрал инженеров для развития модельного ряда | Новости с колёс №2638
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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