На территории УАЗа запустили производство автомобилей Sollers Argo

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Запуск производства компактных малогрузовиков Sollers Argo начался в четверг в новом корпусе на территории Ульяновского автомобильного завода, как сообщает корреспондент ТАСС.

Фото: Openverse

Церемония открытия была сопровождена выступлением живого оркестра. Запуск производства был дан министром промышленности и торговли России, Денисом Мантуровым. Он выразил надежду на регулярное появление новых моделей и новинок от компании и дал команду начать производство.

По словам председателя совета директоров ПАО "Соллерс" Адиля Ширинова, ключевой характеристикой этого проекта является глубокая локализация. К 2024 году планируется достичь уровня локализации не менее 60%.

Производственный процесс включает в себя сварку, окраску кабины и сборку Sollers Argo. Ранее в этом году ООО "Соллерс карго" уже начало сборку данной модели на своей производственной площадке. Планы предполагают выпуск более 10 тысяч автомобилей ежегодно в течение пяти лет, при общих инвестициях в проект более 1 миллиарда рублей.

Sollers Argo — это компактное транспортное средство для городских перевозок с несколькими модификациями, подходящими для различных задач по грузоперевозкам. Максимальная масса автомобиля составляет 2,5 тонны, а грузоподъемность — менее 1 тонны. Грузовик оснащен экологичным двигателем, соответствующим стандарту Евро 5, и обладает высокой маневренностью с минимальным радиусом разворота. Это делает его отличным выбором для доставки грузов в плотно заселенных городских районах.

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