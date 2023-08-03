После того, как Владимир Путин поручил "пересадить" российских чиновников на отечественные автомобили, встал вопрос — на чём же им теперь придётся ездить. Как пишет newizv.ru, выбор у них есть, и даже приличный.
Далеко ходить не надо: чиновников можно будет порадовать линейкой "АвтоВАЗа" — машинами, которые действительно являются народными по причине своей доступности. Это прежде всего Lada Granta, Vesta и УАЗ. Любителям "побогаче" можно предложить отечественный аналог британского Rolls-Royse — люксовые Aurus стоимостью 37-38 миллионов рублей.
Выбор у чиновников будет ещё более широким, если учесть, что отечественными авто теперь считаются иномарки, которые собирают на территории РФ. Сюда можно отнести обновлённый "Москвич", перспективный бренд Evolute, китайские марки Kaiyi E5, BAIC и SWM, которые производятся на калининградском заводе "Автотор", ранее производившем BMW.
Также здесь нужно упомянуть бренд Haval и люксовый китайский бренд Hongqi, а значит, российским чиновникам действительно будет из чего выбирать.
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