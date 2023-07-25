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Республика Корея и Франция впервые в истории проводят совместные учения ВВС

2:08
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Во вторник военнослужащие ВВС Республики Корея и Франции начали первые совместные учения с участием боевых самолётов. Как сообщает агентство Yonhap, эти учения продлятся до 26 июля.

Республика Корея и Франция впервые в истории проводят совместные учения ВВС
Фото: theaviationist. com/2022/03/25/rokaf-f-35-elephant-walk/

Примечательно, что подразделения ВВС обеих стран начали двухдневные учения на авиабазе Кимхэ, расположенной примерно в 450 км к юго-востоку от Сеула. Эти учения не только "приурочены к 70-й годовщине окончания Корейской войны", но и направлены на "укрепление сотрудничества между республикой и Организацией Североатлантического договора" на фоне якобы "растущей напряженности в регионе и угроз со стороны Северной Кореи".

От ВВС Южной Кореи в учениях участвуют три истребителя F-15K и два F-16, а французские военные направили на полуостров два истребителя Dassault Rafale, транспортный самолет Airbus A400M и многоцелевой транспортный самолет-заправщик A330 MRTT. В ходе учений пилоты обеих стран отработают совместные операции по дозаправке самолетов в воздухе.

Учения французских ВВС Pegase 23 в Азиатско-Тихоокеанском регионе начались 25 июня. Согласно плану, летчики будут отрабатывать действия в районе Гуама и Гавайских островов, а также заморских территорий Франции, включая Новую Каледонию и Французскую Полинезию. Кроме того, учения будут проводиться в сотрудничестве с коллегами из Южной Кореи, Японии и Индонезии.

В обновлённой стратегии безопасности Франции, представленной президентом Эммануэлем Макроном в конце 2022 года, развитие партнёрских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона названо одним из ключевых приоритетов.

Ранее мы сообщили о скором визите в КНДР министра обороны России Сергея Шойгу. Его поездка приурочена также к юбилею окончания войны двух Корей. 

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США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения ВВС
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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