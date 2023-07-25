Москвич 6: новый лифтбек от легендарного российского автопроизводителя

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"Москвич" готов в ближайшие недели представить свою новую модель. Московский завод получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый лифтбек, известный как JAC Sehol A5 Plus, который будет продаваться в России под названием "Москвич 6". Как сообщает авторитетный автомобильный канал "Автопоток", сборка этой долгожданной третьей модели "Москвича" должна начаться в августе.

Фото: www.youtube. com/watch?app=desktop&v=qsLUizhBwUQ

Примечательная деталь сертификации

В VTA "Москвич-6" значится под обозначением "DD1", и, что интересно, его код WMI (World Manufacturer Identifier) совпадает с кодом X7L, используемым "Рено Россия" для своих автомобилей. Это интригует, поскольку модели кроссоверов "Москвич 3" и "Москвич 3е" имеют в коде VIN (Vehicle Identification Number) международный код КАМАЗа — XTC. Следует отметить, что КАМАЗ выступает в качестве производственного партнера "Москвича".

Презентация автомобиля "Москвич-6

Автомобиль "Москвич-6", который также называют лифтбеком или иногда седаном, создан на базе JAC Sehol A5 Plus. Как и у других возрожденных отечественных моделей, у автомобиля будут заменены логотипы, чтобы отразить марку "Москвич". На китайском рынке эта модель оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с., работающим в паре с 6-ступенчатой механической или CVT (Continuously Variable Transmission) коробками передач. Автопроизводитель заявляет, что топливная экономичность новинки составляет 7,5 л на 100 км.

Производственные планы и будущий модельный ряд

К концу 2023 года планируется выпустить несколько тысяч экземпляров "Москвича-6", сообщил генеральный директор ОАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

В будущем модельный ряд "Москвича" будет состоять из пяти моделей: к нынешним "Москвичу-3" и "Москвичу-3е" добавится упомянутый выше "Москвич-6" и еще два кроссовера. Среди них один будет носить индекс "2" и будет представлять собой компактную модель, меньшую по размерам, чем "Москвич 3".

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