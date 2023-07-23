Insider: поддельные звуки мотора должны наделить электромобиль "душой"

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Всё чаще производители электромобилей оснащают свои модели громкоговорителями, которые имитируют звуки работающего двигателя внутреннего сгорания.

Фото: https://www.autotecnica.org/

Причём некоторые бренды, например американский Dodge, знаменитый своими громоподобными маслкарами, устанавливают настолько мощные динамики для имитации мотора V8, что электрокар становится "таким же шумным, как реактивный двигатель".

"Автопроизводители реагируют на опасения некоторых фанатов по поводу того, что у электромобилей нет души", — цитирует западного автоэксперта Эда Кима издание Insider.

С этой же целью электрические автомобили оборудуют "фальшивой коробкой передач", которая имитирует для водителя ручное переключение скоростей.

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