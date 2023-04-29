Первый электрокар Toyota bZ4X 2023 года ощущается как более солидный RAV4

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Возможно, это станет неожиданностью, но Toyota bZ4X 2023 года — это первый электрический автомобиль Toyota. И нет, горстка RAV4 EV, выпущенных в угоду калифорнийским регуляторам, не в счет. Оказывается, компания, которая популяризировала гибрид, не решалась присоединиться к полностью электрической революции.

Модель bZ4X говорит об этой нерешительности: это чрезвычайно безопасная попытка с дизайном, напоминающим RAV4, а также характеристиками дальности, мощности и подзарядки, которые вряд ли можно назвать амбициозными.

Toyota даже разделила разработку с Subaru, которая назвала свою AWD-версию Solterra. Тем, кто хотел бы, чтобы Toyota и сегодня продавала RAV4 EV, bZ4X, вероятно, придется по вкусу. Для всех остальных, в конечном счете, есть более привлекательные EV.

В то же время некоторые версии bZ4X представляют собой сильные аргументы в пользу стоимости. В частности, переднеприводные версии. Большинство других EV, таких как Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Volkswagen ID.4, в стандартной комплектации оснащены одним двигателем, питающим задние колеса.

Их опциональные системы полного привода, которые добавляют второй двигатель для передних колес, будут незаменимы в зимних климатических условиях, но влекут за собой значительное увеличение производительности и цены.

Каковы интерьер и автомобильные технологии bZ4X?

В bZ4X показан хороший баланс между функциональностью и достижением более футуристической эстетики, обычно требуемой от EV. В принципе, он не слишком странный.

Имеются физические переключатели для настройки температуры, а сопутствующие сенсорные кнопки климат-контроля подсвечиваются и показались нам достаточно отзывчивыми во время первой поездки (тем не менее, мы бы предпочли регулятор громкости). Переключатель скоростей — еще один новый дизайн, который отличается ради отличий, но в нем также достаточно легко разобраться.

К сожалению, крышка этой корзины и окружающая отделка выполнены в черном глянцевом цвете, который ужасно притягивает отпечатки пальцев и постоянно отражает солнце в глаза во время движения. Серая ткань на приборной панели — гораздо более удачное и безбликовое украшение интерьера.

В автомобильных технологиях доминирует стандартный 12,3-дюймовый сенсорный экран, который является новейшим интерфейсом Toyota и используется только в Tundra. Это явное улучшение по сравнению с тем, что вы найдете в других Тойотах, и в целом он удобен для пользователя. Однако нам хотелось бы иметь функцию разделения экрана, как это предлагает Toyota в широкоформатном дисплее Highlander.

Насколько велик bZ4X?

bZ4X примерно на 4 дюйма длиннее и на 2 дюйма ниже, чем RAV4, и на 2,5 дюйма меньше пространства для ног, но это все равно делает его компактным внедорожником — просто немного меньшим, нежели Mazda CX-5. Из-за этого в нем может не поместиться детское кресло, установленное сзади, без смещения переднего сиденья вперед.

Грузовое пространство также ограничено по сравнению с обычными компактными внедорожниками из-за задней линии крыши. По дизайну грузового отсека он фактически не отличается от Toyota Prius, хотя он, конечно, больше. Его объем 27,7 кубических футов фактически такой же, как у Kia EV6, а учитывая схожую форму, он, вероятно, должен быть способен перевозить столько же вещей, сколько и Kia.

Каковы характеристики аккумулятора и производительности bZ4X?

Переднеприводный bZ4X оснащен 150-киловаттным двигателем, который производит 201 лошадиную силу (примерно столько же, сколько RAV4 Hybrid, хотя он весит на 500 фунтов меньше).

Он оснащен батареей емкостью 71,4 киловатт-часа, которая обеспечивает запас хода примерно 405 километров в комплектации XLE и 390 — в комплектации Limited.

Полноприводный bZ4X оснащен парой 80-киловаттных двигателей, по одному на каждую ось. Вместе они производят 214 л. с. — большинство полноприводных электромобилей имеют существенное преимущество в производительности по сравнению с их двухколесными версиями. Преимуществом здесь является гораздо более низкая цена.

Хотя аккумуляторная батарея AWD bZ4X имеет аналогичную емкость 72,8 кВт, это фактически другое оборудование, и запас хода у него заметно хуже — 228 миль в комплектации XLE и 222 мили в комплектации Limited. Эти показатели зеркально отражают показатели Subaru Solterra, оснащенного только AWD.

Каков bZ4X в управлении?

Основное различие между FWD и AWD bZ4X — это старая добрая рулевая тяга. Настройте модель FWD в середине поворота, и bZ4X начнет работать как Saab Turbo, выкручивая крошечный руль в ваших руках, поскольку 196 фунт-фут крутящего момента мгновенно передаются на передние колеса. С AWD это происходит без драмы. То же самое, если вы просто помягче нажмете на педаль газа.

Когда вы разгонитесь до скорости, вы вряд ли заметите разницу. По сути, bZ4X ощущается как более солидный RAV4, в результате того, что он на 576 фунтов тяжелее, чем сопоставимый RAV4 Hybrid, и весь этот дополнительный вес батареи равномерно распределен внизу между более длинной колесной базой, а не распределен по всему пространству между двигателем, трансмиссией, батареей, бензобаком и т. д.

И прежде чем насмехаться, вспомните, что последний RAV4 на самом деле удивительно приятный в управлении маленький внедорожник, с точным и хорошо взвешенным рулевым управлением в паре с подвеской, которая сохраняет самообладание при резких движениях.

Так же и с bZ4X. Однако он не такой увлекательный, как RAV4 Hybrid в комплектации SE (включая RAV4 Prime), и вам определенно не стоит ожидать такого удовольствия от вождения, которое вы получите в Ioniq 5, EV6 или ID.4. Тем не менее в качестве пригородного автомобиля он лучше, чем большинство других, и выигрывает от хорошо реализованного режима движения на одной педали (его кнопка изображена выше, внизу слева), который сделает большую часть торможения за вас в городе и в пробках.