Jaguar Land Rover назначил временного руководителя Марделла генеральным директором

2:11 Your browser does not support the audio element. Авто

В четверг компания Jaguar Land Rover (JLR), дочернее предприятие индийского автопроизводителя Tata Motors, сделала важное заявление о назначении Адриана Марделла на должность генерального директора сроком на три года. Марделл, который является неотъемлемой частью JLR на протяжении впечатляющих 33 лет и занял пост финансового директора в 2019 г., заступил на должность временного генерального директора в ноябре прошлого года после отставки Тьерри Боллоре по личным причинам.

К изменениям в руководстве компании добавилось то, что Ричард Молинье, бывший финансовый директор McLaren Automotive, стал постоянным исполняющим обязанности финансового директора. Молинье, который до этого более шести лет занимал должность финансового директора JLR, был назначен исполняющим обязанности финансового директора в декабре.

Одновременно с назначением Марделла компания Tata Group также раскрыла свои планы по строительству завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей (EV) в Великобритании, намереваясь снабжать свои заводы Jaguar Land Rover необходимыми компонентами.

В обязанности 62-летнего британца входит курирование планов электрификации JLR. В апреле компания пообещала инвестировать 15 млрд фунтов стерлингов (19,28 млрд долл. США) в электромобили в течение следующих пяти лет, а также выпустить новый электрический Jaguar к 2025 году.

Компания JLR, известная своими высококлассными автомобилями, включая Range Rover и Defender, в начале этого месяца сообщила о значительном увеличении объёмов оптовых продаж в первом квартале на 30%. Кроме того, компания прогнозирует свободный денежный поток в размере более 2 млрд фунтов стерлингов в текущем финансовом году. Эти многообещающие показатели ещё больше укрепляют траекторию роста компании.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.