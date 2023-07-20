Новые правила в Грузии: Российские водители обязаны демонстрировать трехцветные флаги

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Таможенные органы Грузии недавно ввели новое правило, которое коснулось некоторых российских водителей. В частности, запрещен въезд в страну автомобилей, на номерных знаках которых отсутствуют трехцветные флаги. Это правило создает проблемы для российских граждан, выезжавших на отдых в Турцию на своих автомобилях или мотоциклах, поскольку теперь грузинские пограничники отказывают во въезде в страну транзитом без российских флагов на автомобилях.

Фото: moe-belgorod.ru

Грузинские власти обосновывают это решение ссылкой на статью 1а Венской конвенции, согласно которой любое транспортное средство, участвующее в международном движении, должно быть снабжено идентификатором своей страны. Этот идентификатор может быть выполнен в виде флага или, в случае с российскими автомобилями, овальной наклейки с надписью "RUS".

20 июля на грузинской границе образовалась пробка из нескольких десятков автомобилей и мотоциклов, которым было отказано во въезде в страну в связи с новым положением. Однако сообщений о каких-либо осложнениях у российских путешественников, пересекающих границу через КПП "Верхний Ларс", не поступало.

В начале 2023 года было объявлено, что российские водители должны будут бронировать место в электронной очереди на пересечение границы. Авторы проекта надеются, что такое решение позволит сократить время ожидания на четверть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Бегство из РФ: как живут и чем занимаются россияне в Грузии