Глава РОАД объяснил, почему Россию с 1 августа ожидает скачок цен на иномарки

Глава Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, почему в России неизбежно подорожание автомобилей, ввозимых официальным путём.

Фото: https://img.newslocker.com/

Эксперты предупреждают, что с 1 августа цены на иностранные автомобили взлетят на 10-20%. Произойдёт это из-за повышения утилизационного сбора для машин. На фоне падения рубля это приведёт к заметному подорожанию импортных авто.

Прогнозируется, что самые недорогие автомобили подорожают на 122-300 тыс. руб, а за авто премиум-класса придётся заплатить на 1,235 млн руб больше.

"Сейчас средняя стоимость нового автомобиля в России уже достигла 2,6 млн руб. Прибавьте к этой цифре ещё 5-10%", — цитирует слова Подщеколдина Autonews.

Ранее сообщалось о росте цен на подержанные автомобили в России.

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