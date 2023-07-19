Рост цен на подержанные автомобили в России

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В последнее время цены на подержанные автомобили в России значительно выросли. Одновременно с ростом цен увеличился и объем импорта легковых автомобилей в страну.

Фото: Фролов Михаил/Global Look Press

Рост цен на подержанные автомобили

Согласно анализу, проведенному экспертами "Автостата", средняя цена подержанного автомобиля на вторичном рынке России в настоящее время составляет 1 417 600 рублей. Это на 8% больше, чем в предыдущие периоды. Только за последние шесть месяцев стоимость подержанных автомобилей для российских потребителей выросла на 102 700 руб. Причем в годовом исчислении рост еще более заметен: по сравнению с июлем прошлого года он увеличился на 15% и составил 193 600 руб.

Резкий рост продаж

Наряду с ростом цен заметный всплеск наблюдается и в продажах подержанных автомобилей в России. В первом полугодии текущего года количество проданных подержанных автомобилей увеличилось на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего российские потребители приобрели на вторичном рынке 2,75 млн. подержанных автомобилей.

Популярные модели на рынке

Среди различных моделей наибольшей популярностью у российских покупателей пользовался подержанный Ford Focus — 58 600 единиц. Второе место заняла Lada 2114 с 55 600 продажами, за ней следуют Hyundai Solaris и Kia Rio — по 54 000 проданных единиц. Пятое место заняла Toyota Corolla, проданная в количестве 49 200 единиц.

Прогнозы развития рынка

По прогнозам "Автостата", за год в России будет продано около 5,8 млн. подержанных автомобилей. Такой прогноз позволяет предположить, что рынок может превзойти показатели 2020 года, когда было продано 5,4-5,5 млн. подержанных автомобилей.

Проблемы, с которыми сталкиваются покупатели подержанных автомобилей

Ранее британские эксперты выделили несколько проблемных моделей подержанных автомобилей, среди которых были как массовые марки, такие как Citroen, Opel, Peugeot, так и премиальные бренды, например Mercedes-Benz и Jaguar. Покупателям на российском рынке необходимо знать об этих проблемах и проводить тщательное исследование перед совершением покупки.

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