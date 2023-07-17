Lada Granta с ABS: Самый доступный автомобиль на российском рынке

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Lada Granta, выпускаемая АвтоВАЗом, возобновила производство с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Эта современная функция обеспечивает лучшую управляемость автомобиля при экстренном торможении, предотвращая блокировку колес и неконтролируемый занос.

Возрождение Lada Granta с ABS

Недавно АвтоВАЗ вновь выпустил Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов. Ранее системы ABS и ESP для моделей Lada производились компанией Bosch на ее предприятии в Самаре. Однако год назад производство этих систем на заводе было прекращено.

Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, теперь ABS устанавливается на все модели Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная цена Lada Granta с ABS составляет 772 500 рублей, а без ABS — 738 900 рублей.

Непревзойденная популярность Lada Granta

Lada Granta продолжает доминировать на российском авторынке по объему продаж. Только за первые шесть месяцев этого года по всей стране было продано 98 113 экземпляров этого бюджетного автомобиля. Благодаря своей доступности и надежности этот автомобиль стал одним из самых популярных среди российских потребителей.

Серийное производство систем ABS и ESP

В начале июля в Костроме началось серийное производство отечественных систем ABS и ESP. На начальном этапе специалисты планируют изготовить 850 000 систем. Это значительный шаг вперед в развитии российской автомобильной промышленности, обеспечивающий стабильные поставки систем ABS и ESP для отечественных автопроизводителей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.