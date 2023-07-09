Hyundai Tucson N Line 2024 — гибрид для большей мощности

Hyundai предлагает интересный вариант для тех, кто ищет более спортивный внешний вид своего небольшого внедорожника, даже если полноценная модель Tucson N недоступна. Появилась комплектация N Line. Однако до сих пор она оснащалась недостаточно мощным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем.

Фото: primenewsprint. com/automobile/2024-hyundai-tucson-n-line-goes-hybrid-for-more-power-autoblog/

Но скоро все изменится! Представляем Hyundai Tucson 2024 года, где комплектация N Line теперь оснащается 1,6-литровым гибридным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим большую мощность и повышенную топливную экономичность.

Этот гибридный двигатель может показаться знакомым, поскольку он уже нашел свое место в других комплектациях Tucson, а также в моделях Santa Fe, Kia Sportage и Sorento. Обладая впечатляющими характеристиками: 226 лошадиных сил и 258 фунт-фут крутящего момента, новый гибридный двигатель N Line превосходит двигатель с естественным всасыванием еще на 39 лошадиных сил и 80 фунт-фут крутящего момента.

Такие улучшения достойны автомобиля со значком N (даже если за ним следует "Line"). Кроме того, выбор гибридного варианта обеспечивает стандартный полный привод (в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач), что добавляет не только всепогодность, но и улучшает общую производительность.

Конечно, главное преимущество большинства гибридов заключается в улучшенной экономии топлива, и турбированный гибрид Hyundai не является исключением. В комплектации N Line этот силовой агрегат достигает впечатляющих 37 миль в час в городе и в комбинированном режиме, а также 36 миль в час на шоссе.

Для сравнения, 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель обеспечивает лишь 25 миль в час в городе, 32 миль в час на шоссе и 25 миль в час в сочетании, и это с передним приводом. С полным приводом эти показатели еще больше снизятся.

Гибридная версия N Line также получает ряд новых функций, представленных во всем модельном ряду Tucson 2024 года. Задние боковые подушки безопасности, преднатяжители и ограничители усилия ремней безопасности задних пассажиров, а также тактильная обратная связь на рулевом колесе для предупреждений о слепых зонах и выезде с полосы движения теперь входят в стандартную комплектацию Tucson.

Хотя цены и доступность линейки Tucson 2024 года, включая N Line, еще не объявлены, разумно ожидать, что N Line с гибридной силовой установкой будет стоить дороже своего предшественника. В конце концов, гибридная технология обычно стоит дороже в других комплектациях. Для сравнения, стоимость уходящего 2023 N Line начинается от 35 110 долларов США с учетом стоимости доставки.

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