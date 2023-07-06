Российский автопром "умер", но он расцветает в других странах

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Российский автомобильный промышленный сектор оказался на грани краха, в то время как соседние страны наблюдают улучшение в этой области. За последние полтора года множество мировых брендов покинули РФ. В настоящее время эти компании перенаправили свою деятельность в другие страны, где открывают новые заводы и создают рабочие места.

Фото: Ruposters

До 2022 года Россия считалась одним из ведущих автомобильных производителей Восточной Европы, выпуская годовую партию транспортных средств в размере около трёх миллионов штук, сообщает 66. ru. Однако в настоящее время РФ сталкивается с серьёзным сокращением производственных мощностей.

В то же время автомобильные гиганты из Китая пока не проявляют активного интереса к сотрудничеству. В результате производственные мощности остаются незадействованными, а в лучшем случае используются для перепрофилирования под мебельные производства.

Ситуация в соседних странах совершенно иная. Китай в настоящее время активно развивает сотрудничество и автомобильное производство в Белоруссии и Казахстане.

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