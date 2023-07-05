Россия рассматривает возможность экспорта автомобилей на Кубу

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В настоящее время Россия ведет переговоры о поставках автомобилей на Кубу, что подтвердил чрезвычайный и полномочный посол нашей страны Виктор Коронелли. Дипломат отметил востребованность отечественной автомобильной промышленности, заявив, что многие российские компании заинтересованы в экспорте автомобилей на Остров свободы. Хотя переговоры ведутся, никаких конкретных деталей о потенциальных сделках пока не сообщается.

Фото: pixabay.com

Коронелли подчеркнул, что посольство не участвует в переговорах о возможном экспорте автомобилей на Кубу. Однако представители "АвтоВАЗа", крупного российского автопроизводителя, выразили заинтересованность в экспорте автомобилей на остров. В настоящее время ни один российский производитель не готов раскрыть специфику сделок.

В настоящее время на Острове свободы продаются автомобили Lada Vesta, Granta и Niva. Кроме того, в кубинских автосалонах можно найти различные модели автомобилей КамАЗ. По словам Коронелли, жители Кубы ценят отечественную технику еще с советских времен, поэтому современные автомобили пользуются большим спросом у местных водителей.

В конце мая представители УАЗа объявили о своих планах по созданию сборочного завода внедорожников на Кубе. Первыми моделями, которые будут производиться на острове, станут УАЗ "Профи" и автомобиль скорой помощи на базе модели "Буханка".

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КУБИНСКАЯ ЛАДА ВЕСТА. LADA VESTA НА КУБЕ ОБЗОР.